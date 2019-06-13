Убийца финалистки конкурса «Mrs World Russia» еще полгода проведет в СИЗО

Автомеханик Александр Магиленец из Магнитогорска (Челябинская область), убивший финалистку конкурса «Mrs World Russia» Ксении Мецгер. металлической кувалдой, чтобы завладеть ее автомобилем, до третьего декабря будет находиться в СИЗО.

Сегодня, 13 июня, Челябинский областной суд, рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Александра Магиленца, продлил обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до третьего декабря 2019 года на период рассмотрения дела в суде. Об этом сообщила официальный представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Органами предварительного следствия Магиленец обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство из корыстных побуждений» и «Причинением тяжкого вреда здоровью». Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», днем 16 июля Александр Магиленец встретился с финалисткой конкурса «Mrs World Russia» Ксенией Мецгер, которая хотела продать автомобиль «Шкода Октавиа». Обвиняемый предложил вечером приехать в автосервис на улице Советской, где он работал. Парень объяснил, что хочет получше осмотреть автомобиль. Там он напал на девушку. Он нанес ей множество ударов металлическим ломом и кувалдой, а потом задушил.

Тело убитой Магиленец вывез в лесополосу в Кизильском районе. У погибшей остался маленький ребенок и муж, который во время убийства находился в США. За полгода до трагедии семья переехала туда. Летом 2018 года Ксения Мецгер вернулась в Магнитогорск, чтобы навестить родителей и продать тот самый автомобиль, из-за которого её и убили.