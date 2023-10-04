УФСБ перекрыло в Челябинской области каналы сбыта героина и мефедрона

Управление ФСБ России по Челябинской области перекрыло на территории региона два канала незаконного сбыта наркотиков. Виновные лица уже получили наказание.

Так, Сосновский районный суд признал гражданина Таджикистана виновным в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Его, участника межрегиональной преступной группы, сотрудники регионального управления ФСБ задержали в августе прошлого года в Сосновском районе. У виновного обнаружили и изъяли 1,3 килограмма героина, который наркодилер намеревался сбыть мелкими партиями через тайниковые закладки на территории Уральского федерального округа.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области, суд приговорил иностранного гражданина к семи годам колонии строгого режима.

Ранее Красноармейский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Пермского края за аналогичное преступление, а именно за покушение на сбыт мефедрона в особо крупном размере (8,6 килограмма). Он приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Оба уголовных дела расследовал следственный орган регионального УФСБ.