УФСБ России по Челябинской области пресечен канал незаконного сбыта наркотиков

Каслинский городской суд (Челябинская область) признал виновными жителей Свердловской области в попытке сбыта наркотиков в крупном размере.

Два гражданина были задержаны сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в августе 2021 года в Каслинском районе. У них обнаружено и изъято более шести килограммов мефедрона.

Наркодилеры намеревались сбыть наркотики мелкими партиями через тайники-закладки на территории Урала.

Суд приговорил одного из них к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в сумме 60 тысяч рублей, другого – к десяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в сумме 70 тысяч рублей.