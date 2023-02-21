УФСБ выявило высокопоставленных коррупционеров на промпредприятии Челябинской области

В Челябинской области управление ФСБ выявило дуэт коррупционеров, занимавших должности заместителей генерального директора промышленного предприятия региона.

Копейский городской суд признал их виновными в получении взятки (часть шестая статьи 290 УК РФ), превышении должностных полномочий (часть первая статьи 286 УК РФ), мошенничестве (часть четвертая статьи 159 УК РФ).

Суд приговорил виновных должностных лиц лишению свободы сроком от восьми до восьми с половиной лет в колонии строго режима со штрафами в размере 17,6 и 17,7 миллиона рублей.

Кроме того, суд вынес обвинительные приговоры по части четвертой статьи 159 УК РФ сотруднику этого же предприятия и бизнесмену из Йошкар-Олы. Данные фигуранты проведут в колонии общего режима три с половиной и четыре с половиной года соответственно. Также суд назначил им штрафы в размере 250 и 350 тысяч рублей.

УФСБ России по Челябинской области установлено, что в период

2019-2021 годов замы гендиректора получили от коммерсанта 1,7 миллиона рублей в качестве взятки за сокрытие фактов хищения металлолома на сумму свыше десяти миллионов рублей. Хищение скрыл сотрудник предприятия – внес в учетные документы недостоверные сведения, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ