Уголовное дело о взятке возбудили в Златоусте

СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора муниципального бюджетного учреждения Златоуста, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение взятки в особо крупном размере».

Как сообщили в СКР, по данным следствия, в 2020 году подозреваемый получил взятку в сумме более 1,4 миллиона рублей от предпринимателя за совершение действий, связанных с приемкой и оплатой муниципального контракта на выполнение строительных работ.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Официально СКР не озвучивают фамилии фигурантов уголовного дела, но как сообщил инсайдер, по нему проходят заместитель начальника управления ЖКХ администрации Златоуста Владимир Горбунов и замначальника МБУ «Благоустройство» Антон Нагаев.

Напомним, четвертого марта в администрацию Златоуста пришел ОМОН. Правоохранительные органы работали в управлении ЖКХ.

15 марта обыски прошли в квартире Горбунова, после этого его задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Тогда же был задержан и Нагаев.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.