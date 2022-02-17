Уголовное дело Сергея Репринцева передано в суд

В суд Центрального района передано уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации города Челябинска Сергея Репринцева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Обвиняемый в сентябре 2019 года, исполняя обязанности начальника главного управления архитектуры и градостроительства администрации Челябинска, без проверки наличия и правильности оформления документов, без осмотра объекта капитального строительства на соответствие предъявляемым требованиям к строительству и реконструкции, лично завизировал проект разрешения на ввод в эксплуатацию объекта ТРК по улице Ворошилова в Курчатовском районе Челябинска, что явилось основанием для дальнейшей регистрации права собственности на указанный объект коммерческой организацией. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Стоимость земельного участка порядка 19 миллионов рублей.

Уголовное дело Сергея Репринцева возбуждено по материалам силовиков.

По информации собственного источника фамилия Репринцева всплыла при расследовании уголовного дела в отношении бывшего руководителя Челябинского областного фонда имущества Полины Морозовой и брата ее бывшего мужа.