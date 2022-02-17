17.02.2022
Сталь, рожденную на ММК, используют в международном проекте по изучению элементарных частиц
17.02.2022
Южноуральская молодежь заинтересовалась ипотекой
17.02.2022
Бывшего начальника колонии Копейска оставили на свободе
17.02.2022
В Коркино после нападения стаи собак на девочку возбуждено уголовное дело
16.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 февраля
16.02.2022
Такое разное дерево: Исторический музей приглашает челябинцев на познавательную выставку
Уголовное дело Сергея Репринцева передано в суд
10.02.2022
Алексей Текслер: Важен вклад прокуратуры в расследование каждого случая гибели ребенка
09.02.2022
Прокуратура помогла челябинке, на которую приставы «повесили» 1517 исполнительных производств
05.02.2022
Прокуратура Челябинской области: 88 лет на страже закона
02.02.2022
Челябинца будут судить за убийство таксы для шашлыка
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022
Это дно, товарищи: вбухивают миллионы, но челябинский Ленин все еще трещит по швам
16.02.2022
УФСБ России по Челябинской области – 88 лет
16.02.2022
В челябинской поликлинике два окна регистратуры на тысячу человек: как это объяснили в медучреждении
14.02.2022
Ольга Селезнёва: Мы привыкли всё исполнять с нашим русским «Эх!» - от души
14.02.2022