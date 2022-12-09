09.12.2022
Уголовное дело заведено на жительницу Катав-Ивановска, бросившую младенца на бетонный пол
09.12.2022
В Челябинской области пройдут «Дни Белорусского кино»
09.12.2022
На Южном Урале средняя сумма вклада на ребенка превысила 150 тысяч рублей
09.12.2022
В Волновахе на стройплощадках висят плакаты «Челябинская область» и «Магнитогорск»
09.12.2022
В Челябинской драме зайцы проспали Новый год
09.12.2022
Разработки ММК удостоены «золота» международной выставки изобретений в Гонконге
Уголовное дело заведено на жительницу Катав-Ивановска, бросившую младенца на бетонный пол
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022