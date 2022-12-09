Уголовное дело заведено на жительницу Катав-Ивановска, бросившую младенца на бетонный пол

В отношении жительницы Катав-Ивановска (Челябинская область), бросившей младенца на бетонный пол, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение.

«Так же возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность». В ходе расследования уголовного дела устанавливаются должностные лица социальных служб и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в чьи должностные обязанности входит осуществление функций профилактического контроля за данной семьей», - сообщили в следственном комитете.

Семья состоит на учете как неблагополучная, мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей в отношении старшей дочери, девочка сейчас воспитывается в социальном учреждении.

«В результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами социальных служб и органов опеки по выявлению нарушений прав несовершеннолетнего и отсутствия должного контроля за условиями жизни и воспитания малолетнего, ему был причинен тяжкий вред здоровью», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии.