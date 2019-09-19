«Унесенные ветром» в Магнитогорске

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, 19-го сентября, стихия разгулялась не на шутку. Ветер с самого утра был такой чудовищной силы, что вырывал деревья, уносил остановки, гнул дорожные знаки, заставлял поворачиваться светофоры.

Местные жители писали в социальных сетях, что на улице Доменщиков на ребенка упала сломанная ветка дерева - она рухнула, не выдержав натиска ветра. На улице 50 лет Магнитки от земли отделился остановочный комплекс. В одном из районов города металлургов автомобиль накрыла вывеска сетевого магазина, не удержавшая своих позиций. Пострадал от ураганного ветра и местный электротранспорт: большая ветка приземлилась на провода - вынужденно встал трамвайный вагон.