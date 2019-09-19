«Унесенные ветром» в Магнитогорске
Фото: 
Соцсети
Происшествия
Сегодня, 17:35
Автор: 
Евгения Александрова

В Магнитогорске (Челябинская область) сегодня, 19-го сентября, стихия разгулялась не на шутку. Ветер с самого утра был такой чудовищной силы, что вырывал деревья, уносил остановки, гнул дорожные знаки, заставлял поворачиваться светофоры.

Местные жители писали в социальных сетях, что на улице Доменщиков на ребенка упала сломанная ветка дерева - она рухнула, не выдержав натиска ветра. На улице 50 лет Магнитки от земли отделился остановочный комплекс. В одном из районов города металлургов автомобиль накрыла вывеска сетевого магазина, не удержавшая своих позиций. Пострадал от ураганного ветра и местный электротранспорт: большая ветка приземлилась на провода - вынужденно встал трамвайный вагон.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Общество
Сегодня, 10:17
Мы с тобой, Магнитогорск
В память о 39-ти погибших: Челябинск в годовщину трагедии в Магнитке услышит голос органа
Среда обитания
Вчера, 16:10
Ради эксперимента
Челябинские предприятия обяжут проводить честную инвентаризацию источников выбросов
Общество
Вчера, 14:40
В Магнитогорске чтят память известных земляков
Происшествия
Вчера, 14:33
Экс-директора фирмы, которая фигурирует в деле Юревича и Белоусова, отдали под суд
Вчера, 15:51
В Челябинске машина охранного предприятия протаранила «Роспечать»
Вчера, 15:09
Задержан хулиган, обливший «Единую Россию» и приемную Медведева зеленкой
Вчера, 14:50
В ходе ночной перестрелки в центре Челябинска пострадал 19-летний парень
Вчера, 14:33
Экс-директора фирмы, которая фигурирует в деле Юревича и Белоусова, отдали под суд
Вчера, 10:39
Предпринимательница из Челябинска травила жителей запахом гнилых продуктов
17.09.19 16:03
Глава Карталинского района и его бывший первый заместитель остались на свободе
17.09.19 15:34
Пьяный магнитогорец обещал взорвать дом, если ему не дадут телефон Виктора Рашникова
17.09.19 15:23
В Челябинске малолетки в масках учинили серию погромов в крупных супермаркетах
17.09.19 14:46
В Аше прикрыта крупная нарколаборатория
17.09.19 12:12
Полицейским Чебаркуля пришлось применять табельное оружие, чтобы остановить пьяного угонщика
Общество
Сегодня, 10:17
Мы с тобой, Магнитогорск
В память о 39-ти погибших: Челябинск в годовщину трагедии в Магнитке услышит голос органа
Среда обитания
Вчера, 16:10
Ради эксперимента
Челябинские предприятия обяжут проводить честную инвентаризацию источников выбросов
Новости
Сегодня, 17:08
Культура
Театр Верхнего Уфалея «Вымысел» покорил столичную «Артмиграцию»
Сегодня, 17:06
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 20 сентября
Сегодня, 16:18
Общество
Пожарный автомобиль ЧМК покажут спасателям стран ШОС
Сегодня, 15:55
Общество
Челябинские малыши настолько суровы, что едят на ужин только соль
Сегодня, 15:46
Экономика
ВТБ выдает каждый третий кредит по ипотеке с господдержкой
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Сегодня, 12:00
Происшествия
В Челябинске задержан интернет-мошенник, который «развел» жителей России на три миллиона рублей
Сегодня, 11:23
Происшествия
Шизофреник из Челябинска убил приятеля и забетонировал его труп в гараже
Вчера, 23:00
Происшествия
В Златоусте от взрыва гранаты погиб мужчина
Вчера, 16:34
Происшествия
Челябинец обнаружил в квартире, сданной им в аренду, крупную партию наркотиков
Вчера, 10:39
Происшествия
Предпринимательница из Челябинска травила жителей запахом гнилых продуктов
Теги
Магнитогорск
ураган
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика