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Ущерб свыше миллиона рублей: в Челябинске задержана похитительница сыров

Полицейские Челябинска задержали сотрудницу коммерческой фирмы, которая похитила сырную продукцию на сумму более миллиона рублей. Вводя в заблуждение экспедиторов, злоумышленница уверяла, что доставит заказчикам груз сама.

В полиции Ленинского района Челябинска возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении 30-летней жительницы Челябинска, которая украла сырной продукции на сумму свыше миллиона рублей.

«Подозреваемая, являясь работником коммерческой организации, похитила сырную продукцию на сумму более миллиона рублей. Вводя в заблуждение экспедиторов, злоумышленница уверяла, что доставит заказчикам груз сама. Однако клиенты свои оплаченные заказы не получали. Данную продукцию женщина реализовывала, а в кассу сдавала фиктивные документы о якобы получении товара заказчикам», - сообщили в региональном полицейском главке.

Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.