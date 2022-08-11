Увеличивается число жертв магнитогорского лжериэлтора

Оперативники УМВД России по городу Магнитогорску (Челябинская область) нашли еще семь пострадавших от действий лжериэлтора. Сам аферист уже осужден, а новые жертвы продолжают появляться.

В мае 2022 года лжериэлтор приговорен пяти годам лишения свободы. Несмотря на то, что виновному уже назначено наказание, оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции магнитогорского УМВД в рамках оперативно-розыскной деятельности продолжено проведение мероприятий. В результате были установлены дополнительные факты преступной деятельности осужденного. Жертвами лжериэлтора стали семеро магнитогорцев, они потеряли три миллиона рублей.

«Злоумышленник, осуществляя риэлторские услуги, подыскивал через знакомых и ранее обращавшихся клиентов людей, находящихся в тяжелом материальном положении и имеющих большие долги за коммунальные услуги в собственном жилье. Для реализации преступного умысла он вводил в заблуждение и убеждал покупателей, что из-за большой коммунальной задолженности им отключат жизненно необходимые ресурсы: свет, воду, электричество, газ. И предлагал продать квартиру и приобрести жилье поменьше, но с ремонтом и без долгов», - рассказали в региональном полицейском главке.

Покупатели, введенные в заблуждение, доверяя мошеннику и полагая, что он действительно ведет бизнес, связанный с продажей недвижимости, соглашались приобрести квартиру, оформляли на фигуранта доверенность на право продажи принадлежащей им квартиры, а также подписывали расписку о получении денежных средств от продажи квартиры, при этом фактически их не получая.

Следствием отдела полиции «Правобережный» Следственного управления УМВД России по Магнитогорску возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество».

Также решается вопрос о возбуждении еще ряда уголовных дел.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление дополнительных фактов преступной деятельности риэлтора.

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области напоминают южноуральцам, что в целях исключения неблагоприятных последствий при совершении сделок с недвижимостью, необходимо знать, что низкая стоимость квартиры – одна из главных уловок мошенников. В том числе при выборе риэлтора для купли-продажи или обмена недвижимости нужно обратить внимание на то, чтобы риэлторская организация была зарегистрирована в ИФНС и в лучшем случае имела стаж не менее тех-четырех лет. При заключении договора с риэлтором или агентством, необходимо указать ответственность специалиста за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых им обязательств. Следует избегать сделок по доверенности, подписывать расписку о получении денежных средств от продажи квартиры без фактического их получения, отдавать оригиналы документов на недвижимость. При осуществлении сделки необходимо обязательное присутствие собственника со всеми документами на недвижимость.