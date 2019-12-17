В администрации Златоуста прошли обыски

В мэрии Златоуста (Челябинская область) сегодня, 17 декабря, сотрудник ОБЭПа и регионального следственного управления Следственного комитета России проводят обыски и выемку документов. Оперативно-следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий при строительстве стадиона имени двукратной олимпийской чемпионки Светланы Ишмуратовой.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердила советник главы Златоуста Максима Пекарского Юлия Прокопьева.

«Силовики интересуются документацией на строительство биатлонного комплекса. Все документы находятся в управление по физической культуре и спорту. Они была перенаправлены туда. Глава Златоуста Максим Пекарский оказывает всю необходимую помощь представителям правоохранительных органов», - сказала Юлия Прокопьева.

Известно также, что обыски прошли и в спортшколе, через которую финансировалась спортивная стройка.

Напомним, в октябре 2019 года по материалам прокурорской проверки исполнения законодательства должностными лицами Златоуста и МАУДОД «СДЮСШОР № 1» при расходовании субсидий на строительство капитального объекта «Реконструкция лыжного стадиона имени Светланы Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища» было озбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Имена фигурантов тогда названы не были.

Известно, что выполнение работ по реконструкции лыжного стадиона со строительством биатлонного комплекса было поручено администрацией Златоуста «непрофессиональному» заказчику – детско-юношеской спортшколе. Руководителями спортшколы без проведения торгов заключен муниципальный контракт на выполнение строительных работ с ООО «Стройснаб» и подписаны дополнительные соглашения к нему, существенно изменяющие условия выполнения обязательств в части оплаты заказчиком работ путем незаконного перечисления авансирования на счет подрядной организации.

Подрядчиком средства не использовались, контракт был расторгнут. Объект до сих пор не достроен.

Напомним, тогда бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин на своей страничке в социальной сети написал, что он считает, что чиновники администрации города не виноваты в том, что стадион до сих пор не достроен. Он винит во всем лично министра спорта Челябинской области Леонида Одера.

Спорткомплекс начали строить ещё в 2014 году, а обещали сдать — в 2017-м. По проекту там были предусмотрены автономная газовая котельная, лыжные и лыжероллерные трассы общей протяженностью 10 километров, биатлонное стрельбище, галерея для подготовки лыж, командные домики. Общий объем инвестиций по заключению Главгосэкспертизы – 403 миллиона рублей.