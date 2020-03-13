В аэропорту Челябинска приземлился "заминированный" самолет из Москвы

Все экстренные службы Челябинска сегодня, 13 марта, были подняты по тревоге. Поступило сообщение, что в самолете «Аэрофлота», прилетевшем из Москвы, заложено взрывное устройство.

Об этом сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Известно, что на борту воздушного судна находились 82 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет благополучно приземлился в аэропорту имени Игоря Курчатова.

На место происшествия прибыли все оперативные службы. Сотрудники полиции, МЧС, пожарные, медики, силовики.

Оперативно получить комментарий от руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску не удалось. Она не отвечает на телефонные звонки.