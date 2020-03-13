ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Подняли по тревоге

В аэропорту Челябинска приземлился "заминированный" самолет из Москвы

Происшествия
Сегодня, 23:10
Автор: 
Инна Шемаева

Все экстренные службы Челябинска сегодня, 13 марта, были подняты по тревоге. Поступило сообщение, что в самолете «Аэрофлота», прилетевшем из Москвы, заложено взрывное устройство.

Об этом сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
Известно, что на борту воздушного судна находились 82 пассажира и шесть членов экипажа. Самолет благополучно приземлился в аэропорту имени Игоря Курчатова.
На место происшествия прибыли все оперативные службы. Сотрудники полиции, МЧС, пожарные, медики, силовики.
Оперативно получить комментарий от руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску не удалось. Она не отвечает на телефонные звонки.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Сегодня, 11:38
Жительница Магнитогорска поверила, что на нее навел порчу головастик из куриного яйца
Сегодня, 11:06
Жителя Магнитогорска будут судить за убийство бывшей тещи и ее подруги
Вчера, 17:00
Суд подтвердил невиновность бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова
Вчера, 16:05
Полицейские Челябинска накрыли наркопритон
Вчера, 15:07
Задержан житель Увелки, расстрелявший собутыльника
Вчера, 14:03
ФСБ задержала банду южноуральцев, торговавших оружием
Вчера, 12:06
Гололед и отсутствие пожарного гидранта помешали огнеборцам Аргаяшского района быстро потушить пожар
Вчера, 11:34
Житель Аргаяшского района, чтобы спастись от грабителя, устроил ДТП
Вчера, 11:12
Челябинка, скрывшая убийство собственного мужа, осталась на свободе
Вчера, 09:20
В Миассе в ночном ДТП с автобусом погибла пассажирка легковушки
Общество
Сегодня, 17:22
Ирина Гехт: Разработан алгоритм действий граждан, власти, работодателей на случай коронавируса
Есть мнение
Сегодня, 12:06
Хорошо быть кошкою, хорошо собакою…
Воскресный туалет в парке и билет по росту – это Челябинск
Новости
Сегодня, 18:03
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 14-16 марта
Сегодня, 17:39
Общество
ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования от 0,1%
Сегодня, 15:57
Происшествия
В Челябинске ищут водителя маршрутки, по вине которого школьница получила травмы
Сегодня, 15:35
Происшествия
В Челябинске задержан налетчик на микрофинансовую организацию
Сегодня, 14:04
Происшествия
В детском бассейне Магнитогорска задержан неадекватный мужчина
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 15:57
Происшествия
В Челябинске ищут водителя маршрутки, по вине которого школьница получила травмы
Сегодня, 15:35
Происшествия
В Челябинске задержан налетчик на микрофинансовую организацию
Сегодня, 14:04
Происшествия
В детском бассейне Магнитогорска задержан неадекватный мужчина
Сегодня, 13:19
Происшествия
В Щучьем будут судить челябинку, которая держала бомжей в рабстве
Сегодня, 12:27
Происшествия
В Усть-Катаве силовики задержали сбытчиков фальшивок
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика