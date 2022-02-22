СК заинтересовался избиением школьницы в Копейске

В Копейске (Челябинская область) начата доследственная проверка по материалам СМИ о причинении телесных повреждений школьнице.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», неподалеку от копейской школы №43 двое учеников третьего класса побили свою одноклассницу. По словам матери девочки, учителя школы не оказали ребенку помощи.

По данному факту следственные органы СКР по Челябинской области проводят доследственную проверку.

«В ходе проверки будет проверена достоверность информации, изложенной в СМИ, и обстоятельства произошедшего, принято процессуальное решение», - сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Отметим, проведение проверки находится на контроле руководителя СУ СКР по Челябинской области Петра Решетникова.