В Аргаяше пьяный мужчина оказал сопротивление спасателям, которые пытались вытащить его из озера

Вчера, 29 июня, вечером на пульт диспетчера пожарно-спасательной части поступил звонок: женщина с тревогой в голосе сообщила, что на самой середине озера Аргаяш плавает мужчина, периодически теряясь из виду под водой. К месту выехали пожарные-спасатели.

Спасатели доплыли до мужчины, вытащили его из воды и доставили к берегу. Надо отметить, что мужчина спасаться не очень желал.

«Имея явно выраженный запах алкоголя, он сообщил, что никого не вызывал и спасать его не было необходимости. В его планах было переплыть достаточно большой водоем. Тревога женщины, вызвавшей спасателей, была не напрасна: мужчина явно имел признаки переутомления. Чем мог закончиться такой «олимпийский» заплыв, лучше не думать», - сообщили в МЧС по региону.

По статистике чрезвычайного ведомства Южного Урала с начала открытия купального сезона 2021 года на водоемах области произошло 14 происшествий - утонуло 13 человек, среди них трое детей. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности на воде, не оставлять малолетних ребятишек без присмотра у водоема, не купаться в несанкционированных местах.

Горожан просят посещать специально оборудованные пляжи и места для купания, на которых осуществляют дежурство матросы-спасатели.