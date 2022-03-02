В Аршинском заказнике задержаны любители «покатушек»

Задержанием группы нарушителей завершился совместный рейд в Аршинском заказнике (Челябинская область), в котором участвовала оперативная группа «Таганая» и сотрудники ГИБДД.

Обнаружить любителей покатушек по особо охраняемой природной территории помог квадрокоптер, в прошлом году появившийся в арсенале.

Как сообщили в группе «Таганая», не желающих останавливаться снегоходчиков догнали. За въезд в заказник на каждого составили протокол и выписали штраф в три тысячи рублей. Кроме того, техника не была зарегистрирована, а ее водители не имели прав.

Напомним, у Аршинского заказника и национального парка около 12 километров общей границы, которая проходит в северной части «Таганая», в стороне от туристических маршрутов.