В Ашинском районе спасли маму с пятилетним сыном

В Ашинском районе Челябинской области спасли 38-летнюю маму с пятилетним сыном, которые ушли на гору за грибами в обед и заблудились.

Тревогу забил глава семьи, ночью сообщивший о случившемся в дежурную часть.

Полицейские незамедлительно организовали поисковую операцию, и в результате многочасовых поисков старшему участковому - майору Сергею Назарову, участковому - старшему лейтенанту Евгению Попову, представителю добровольной народной дружины Сергею Крылову совместно с сотрудниками МЧС и Усть-Катавского поисково-спасательного отряда удалось обнаружить пропавших.

Как оказалось, в течение нескольких часов женщина пыталась самостоятельно найти дорогу, имея при себе только мобильный телефон, но безрезультатно. Сотрудники полиции, МЧС и спасатели постоянно находились с ней на связи, однако жительница Аши не могла сориентировать их, объяснив, где они с сыном находятся.

Тогда горожанке дали задание развести огонь и оставаться на месте до утра, а сами участники спасательной операции продолжили прочесывать местность, пробираясь сквозь овраги и буреломы местами заболоченного лесного массива.

К рассвету, пройдя десятки километров по таежной местности, сотрудники полиции, МЧС и поисково-спасательной службы смогли найти пропавших живыми и здоровыми. Так, благодаря слаженным и грамотным действиям сотрудников различных ведомств удалось не допустить беды, отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Супруги выразили благодарность всем, кто откликнулся на помощь и участвовал в поисковых мероприятиях.

В региональном полицейском главке рассказали, что в летний период, когда в разгаре сбор грибов и ягод, в правоохранительные органы поступает наибольшее число сообщений о потерявшихся южноуральцах, которые, увлекаясь процессом, теряются в пространстве и не могут найти дорогу обратно.

Сотрудники полиции рекомендуют любителям собирать ягоды и грибы не отправляться в незнакомый лес в одиночку, обязательно сообщать близким о своих планах пойти в лес, брать с собой заряженный телефон и дополнительный источник питания для него.

На случай непредвиденной ситуации не помешает взять с собой карманный фонарик, теплую верхнюю одежду, спички, воду и еду – это поможет, если человек заблудился и ему придется много времени провести в лесу.

«Делайте отметки на деревьях - так проще удастся найти обратный путь. Если вы все же заблудились, не паникуйте. Прислушивайтесь: возможно, недалеко проходит железная либо автомобильная дорога, куда вам следует выйти. Если блуждания привели вас к реке, обязательно идите вниз по течению – населенные пункты обычно расположены вдоль рек: вероятность выйти в деревню или поселок весьма велика. В темное время суток разведите костер – вы согреетесь, и огонь станет дополнительным ориентиром для поисковиков», - отмечают в ГУ МВД России по Челябинской области.