В больницах остаются 12 человек, заболевших в детсаду Копейска

По состоянию на 24 декабря в больницах Копейска и Челябинска находятся на лечении двое взрослых и 9 воспитанников детского сада №34 поселка Бажовка (Копейский городской округ, Челябинская область), где была зарегистрирована вспышка острого неуточненного гастроэнтероколита.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, всего пострадало 18 человек, в том числе 16 детей в возрасте от 2 до 6 лет, которые посещали разные группы, и 2 сотрудника. Госпитализировано 14 человек, в том числе 12 детей и 2 взрослых.

Как уточнили в администрации Копейска, 20 декабря 2019 года в детском саду № 34 присутствовали 21 сотрудник и 188 детей. Во время пребывания жалоб на плохое самочувствие от воспитанников не поступало. Дети и работники ушли домой в удовлетворительном состоянии. Вечером в пятницу и за два последующих выходных (с 20 по 22 декабря) с признаками острого гастроэнтороколита были госпитализированы 8 детей и 1 воспитатель. В понедельник, 23 декабря, в больницу попали 3 ребенка и 1 воспитатель. Предварительный диагноз у всех - острая кишечная инфекция неясной этиологии.

В понедельник в детском саду находилось только 13 детей из 6 групп. В связи с заменой бригады поваров дети были отправлены домой и их всех отправили домой в связи с заменой бригады поваров.

С 23 декабря по настоящее время детсад закрыт до особого распоряжения Роспотребнадзора региона.

На сегодня в лечебном учреждении находятся 12 человек, 10 детей и 2 взрослых. Один ребенок находится в реанимации, второй в инфекционном отделении детской больницы №8 Челябинска.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Челябинской области провели полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Обработаны все группы и пищеблок.

В настоящий момент устанавливается источник инфекции и факторы ее передачи, уточнили в минздраве. Для этого взяты анализы у заболевших, сотрудников детсада, пробы готовой продукции, смывов, воды и дезинфицирующих средств.

Прокуратура Копейска проводит проверку по факту вспышки заболевания в детском саду Копейска.