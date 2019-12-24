В больницах остаются 12 человек, заболевших в детсаду Копейска
Происшествия
Сегодня, 15:26
Автор: 
Любовь Юрина

По состоянию на 24 декабря в больницах Копейска и Челябинска находятся на лечении двое взрослых и 9 воспитанников детского сада №34 поселка Бажовка (Копейский городской округ, Челябинская область), где была зарегистрирована вспышка острого неуточненного гастроэнтероколита.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, всего пострадало 18 человек, в том числе 16 детей в возрасте от 2 до 6 лет, которые посещали разные группы, и 2 сотрудника. Госпитализировано 14 человек, в том числе 12 детей и 2 взрослых.

 

Как уточнили в администрации Копейска, 20 декабря 2019 года в детском саду № 34 присутствовали 21 сотрудник и 188 детей. Во время пребывания жалоб на плохое самочувствие от воспитанников не поступало. Дети и работники ушли домой в удовлетворительном состоянии. Вечером в пятницу и за два последующих выходных (с 20 по 22 декабря) с признаками острого гастроэнтороколита были госпитализированы 8 детей и 1 воспитатель. В понедельник, 23 декабря, в больницу попали 3 ребенка и 1 воспитатель. Предварительный диагноз у всех - острая кишечная инфекция неясной этиологии.

В понедельник в детском саду находилось только 13 детей из 6 групп. В связи с заменой бригады поваров дети были отправлены домой и их всех отправили домой в связи с заменой бригады поваров.

С 23 декабря по настоящее время детсад закрыт до особого распоряжения Роспотребнадзора региона.

На сегодня в лечебном учреждении находятся 12 человек, 10 детей и 2 взрослых. Один ребенок находится в реанимации, второй в инфекционном отделении детской больницы №8 Челябинска.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Челябинской области провели полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Обработаны все группы и пищеблок.

В настоящий момент устанавливается источник инфекции и факторы ее передачи, уточнили в минздраве. Для этого взяты анализы у заболевших, сотрудников детсада, пробы готовой продукции, смывов, воды и дезинфицирующих средств.

Прокуратура Копейска проводит проверку по факту вспышки заболевания в детском саду Копейска.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Детское питание
Происшествия
Вчера, 13:30
Прокуратура начала проверку по факту массового отравления детей в Копейске
Общество
27.11.19 15:30
В Магнитогорске льготные обеды будут получать 13 тысяч школьников
Общество
19.09.19 15:55
Челябинские малыши настолько суровы, что едят на ужин только соль
Общество
29.04.19 12:04
Опровержение с комментариями
Григорий Ройзман пригрозил ИА «Урал-пресс-информ» судом
Вчера, 16:51
Дело «мусорного» короля Игоря Галичина направлено на новое рассмотрение
Вчера, 16:40
В Челябинске из-за попытки хищения денег при ремонте филармонии возбуждено уголовное дело
Вчера, 16:21
Хотела развестись: бывший пожарный из Сима до смерти забил жену совком и лыжей
Вчера, 14:20
Жительница Магнитогорска украла у работодателя 1,5 миллиона рублей
Вчера, 14:03
В Магнитогорске пьяная автоледи избила инспектора ДПС
Вчера, 14:00
Экс-коммунальщик Фершампенуаза осужден за растрату
Вчера, 13:30
Прокуратура начала проверку по факту массового отравления детей в Копейске
Вчера, 10:57
В суд передано дело о контрафакте на 10 миллионов рублей
Вчера, 10:26
Пьяный челябинец убил плачущего младенца
20.12.19 15:52
Под Новый год челябинцы остались без салютов и фейерверков
Политика
Сегодня, 14:32
Пора домой!
Партия «Яблоко» начала кампанию по возвращению Юревича и Дубровского на Родину
Интервью
Сегодня, 14:23
Спикер Первомайского: Нам не хочется быть подопытными мышками
Новости
Сегодня, 15:17
Федерация
Бузова не платит за коммуналку
Сегодня, 15:11
Происшествия
Полна горница людей: мигранты полюбили «резиновые» квартиры в Челябинске
Сегодня, 14:40
Экономика
Агрокомплекс «Горный» изменит социально-экономический ландшафт Урала
Сегодня, 14:20
Федерация
Без мышей и календарей. Составлен антирейтинг подарков на Новый год
Сегодня, 14:02
Федерация
Заплати штраф - получи права. В России ужесточили правила получения водительских карточек
Материалы рубрики
Сегодня, 15:11
Происшествия
Полна горница людей: мигранты полюбили «резиновые» квартиры в Челябинске
Сегодня, 11:06
Происшествия
Жительница Усть-Катава с третьего раза убила сожителя
Вчера, 16:51
Происшествия
Дело «мусорного» короля Игоря Галичина направлено на новое рассмотрение
Вчера, 16:40
Происшествия
В Челябинске из-за попытки хищения денег при ремонте филармонии возбуждено уголовное дело
Вчера, 16:21
Происшествия
Хотела развестись: бывший пожарный из Сима до смерти забил жену совком и лыжей
Теги
детские сады
Копейск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика