В Чебаркуле поезд насмерть сбил мужчину

В Чебаркуле (Челябинская область) проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины на железной дороге. Машинист приближающегося поезда, заметив человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но он не реагировал на сигналы.

Трагедия произошла на 2022 километре девятого пикета станции Чебаркуль Южно-Уральской железной дороги. Машинистом пассажирского поезда сообщением «Белгород-Новосибирск» применено экстренное торможение для предотвращения наезда на мужчину. Однако избежать наезда не удалось, локомотивом состава травмирован 83-летний житель Чебаркуля.

«По предварительным данным, пострадавший находился в колее железнодорожного пути. Машинист приближающегося поезда, заметив человека, подал сигнал и применил экстренное торможение, но на сигналы он не реагировал, в сторону не отошел. В результате мужчина получил повреждения не совместимые с жизнью», - сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

Следственными органами проведен осмотр места происшествия, опрошены работники локомотивной бригады, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.