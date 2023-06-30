В Чебаркуле угонщики дважды покушались на один и тот же питбайк

Полицейские МО МВД России «Чебаркульский» установили личности злоумышленников, дважды завладевших одним и тем же мини-мотоциклом. Ими оказались двое несовершеннолетних. Один из них угнал и вернул транспортное средство, а второй похитил тот же самый мотоцикл.

В отдел внутренних дел обратился владелец питбайка Kayo Basic и сообщил о его пропаже. Мотоцикл был припаркован у подъезда многоквартирного дома в Чебаркуле. Противоугонные средства на транспорте отсутствовали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 15-летний подросток, который ранее состоял на профилактическом учете в ПДН. Мотоцикл обнаружили в гараже у подозреваемого, изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Также в отделе дознания расследуется уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автотранспортным средством без цели хищения), в котором фигурирует тот же самый питбайк.

Как рассказали в пресс-службе главка, месяцем ранее владелец обнаружил, что у мотоцикла поврежден руль и ведущий к нему провод. Камеры видеонаблюдения домофона зафиксировали, как некий молодой человек откатил байк и уехал, но через некоторое время вернул.

Инспектор ПДН установил подозреваемого. Им оказался 14-летнимй подросток, ранее не попадавший в поле зрения правоохранителей. Угонщик признался, что не смог устоять перед соблазном, завел мотор и покатался по двору. Однако не справился с управлением, въехал в забор, и поняв, что повредил рулевое управление чужого мотоцикла, вернул его на прежнее место.

Оба подростка, подозреваемых в совершении преступлений, будут поставлены на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, а сотрудники полиции проведут профилактическую работу с семьями и самими детьми.

Полицейские призывают автолюбителей во избежание краж авто и мототранспорта обеспечить его сохранность. В частности, пользоваться гаражами и парковками, а также принять меры, чтобы не допустить кражи и угона. Пренебрежение простыми правилами и беспечность могут привести к потере транспорта и материальному ущербу.