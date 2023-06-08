В Челябинске 38-летняя садистка дважды бросала с третьего этажа той-терьера своей подруги

В Челябинске 38-летняя садистка дважды выбрасывала собаку своей подруги, совсем крошечную и беззащитную, с балкона третьего этажа.

После первого падения с высоты восьмилетняя кроха породы русский той-терьер по кличке Мотя выжила, второй «бросок» неадекватной женщины оказался для ее четвероногой жертвы смертельным – к сожалению, спасти собаку не удалось.

Против ее мучительницы в отделе полиции «Курчатовский» возбуждено уголовное дело по части первой статьи 245 РФ «Жестокое обращение с животным». С балкона третьего этажа многоквартирного дома №5А по улице Островского невероятно жестокая женщина выбросила той-терьера вечером 31 мая этого года. Ход расследования возбужденного против нее дела контролирует прокуратура Курчатовского района.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», хозяйки Моти в момент расправы над ее питомицей дома не было. Ее 38-летняя подруга находилась в состоянии опьянения и, будучи против того, что собака живет с ними, решила выбросить ее с балкона. Со второго раза задуманное получилось – Мотя погибла.

Есть версия, что хозяйка той-терьера и Мотина убийца состоят в отношениях. Выглядит обвиняемая в совершении преступления очень мужественно. Не дрогнув, дважды выбросила маленькую собачку с третьего этажа.

Хочется надеяться, что этой женщине дадут реальный срок – смягчающих обстоятельств здесь быть не может: Мотя была очень маленькой и уж точно опасности для брутальной дамы не представляла, разве что была любимицей своей хозяйки.