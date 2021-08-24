В Челябинске аферисты «развели» 81-летнего пенсионера на три миллиона рублей

В Челябинске 81-летний местный житель перевел на «безопасные» счета мошенников более трех миллионов рублей. Полицейскими возбуждено уголовное дело.

В полицию Советского района Челябинска обратился 81-летний дедушка. Он рассказал, что ему позвонили якобы от сотрудника службы безопасности банка. Женщина сообщила, что на его расчетный счет произошла атака мошенников, и для того, чтобы обезопасить принадлежащие ему денежные средства, необходимо заблокировать счет. Кроме того, она пояснила, что мужчине на телефон будут отправлены смс-сообщения с цифровыми кодами, которые необходимо назвать ей. Пожилой человек все выполнил.

Звонившая также поинтересовалась, в каких банках еще имеются вклады. На следующий день мужчине снова поступил звонок. Это уже был мужчина. Он посоветовал закрыть другие имеющиеся вклады, обналичить накопленные средства и перевести на «безопасные» счета.

«Доверившись незнакомцу, пожилой мужчина отправился в банки закрывать сберегательные счета и переводить деньги. Сумма каждого перевода составляла порядка пятисот тысяч рублей. В результате челябинец перевел на неизвестные счета мошенников более трех миллионов рублей. Когда он находился в одном из банков, кассир поинтересовалась, знает ли он тех людей, которым осуществляет переводы. В этот момент потерпевший понял, что происходит что-то не то, и обратился в полицию», - рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Как сообщил позже полицейским пенсионер, звонившие были очень вежливы и использовали в разговоре профессиональные термины. При этом, когда они говорили, на заднем фоне имелся шум, похожий на шум в банке: разговаривали другие операторы, звонили телефоны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«При поступлении звонков от якобы представителей банка или иных должностных лиц с сообщениями о сомнительных операциях по вашему счету или карте, прервите разговор и перезвоните в финансовое учреждение самостоятельно по номеру телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты. Помните, что зачастую злоумышленники вводят в заблуждение потерпевших: в разговоре абонент может слышать интершум, напоминающий работу колл-центра. Звонившие также могут попросить не общаться с сотрудниками банков по поводу своей проблемы, аргументируя якобы проводимой внутренней проверкой и расследованием по выявлению недобропорядочных работников», - говорит

заместитель начальника полиции УМВД России по городу Челябинску Евгений Денега.

Если в отношении вас совершены противоправные деяния, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефонам: 02, 102 или 112 или непосредственно в дежурную часть районного отдела полиции с целью организации работы полицейских по задержанию подозреваемых и раскрытию преступлений по «горячим» следам. Прием заявлений осуществляется круглосуточно.