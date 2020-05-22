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В Челябинске антимонопольщики нашли нарушения в рекламе скандального шоу «Снежная королева»

Происшествия
Сегодня, 14:30
Автор: 
Инна Шемаева

Челябинское УФАС России признало рекламу шоу «Снежная королева» ненадлежащей и установила нарушения закона о рекламе в информации, распространявшейся накануне зрелищно-развлекательного шоу.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», новогоднее шоу «Снежная королева» в ледовой арене «Трактор», которое состоялось в новогодние каникулы, вызвало много нареканий со стороны посетивших его родителей и детей. 

В УФАС поступило коллективное обращение от жителей Челябинска. Они написали, что в рамках акции учащимся 2-5 классов общеобразовательных организаций, окончивших на «хорошо» и «отлично» первую четверть 2019/2020 учебного года, бесплатно предоставлялись детские входные билеты, на которых размещалась рекламная информация. По условиям акции, вход детей осуществлялся только с сопровождающим. Также рекламные плакаты шоу были размещены на территории Челябинска.

«Данная реклама содержит утверждение «Крупнейшее новогоднее шоу в России»». При этом в рекламе отсутствует указание конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. Также в рекламе присутствовала информация «Сотни артистов: актеров, танцоров, гимнастов, бойцов и многих других на одной арене», что создает у потребителей впечатление об участии в шоу профессиональных артистов. Однако вместо задекларированных артистов в шоу участвовали детские коллективы и волонтеры», - сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Кроме того, на рекламной афише содержалось изображение герба областного правительства и были указаны сведения, что шоу проводится при поддержке региональных властей. Данная информация могла быть расценена потребителями как некое одобрение рекламы со стороны правительства.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился проверить причастность сотрудников регионального правительства к организации скандального шоу. Челябинское УФАС не сразу не решило, наказывать или нет ответственных за рекламу такой «Снежной королевы».

«Челябинское УФАС России признало индивидуального предпринимателя, являющегося организатором шоу и рекламодателем, нарушившим требования рекламного законодательства. Вопрос о привлечении к административной ответственности будет рассмотрен в рамках дела об административном правонарушении», - добавили в УФАС.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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