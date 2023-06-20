В Челябинске арестован очередной диверсант – несовершеннолетний

В Челябинске суд Тракторозаводского района отправил под арест подростка за подготовку к совершению диверсии на железной дороге (часть первая статьи 281 УК РФ).

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» источник, 17-летний парень действовал по заданию украинской разведки– должен был поджечь объекты на железной дороге (релейные шкафы и цистерны с топливом) в областном центре. Известно, что он проводил предварительную съемку «на местности» и уже успел приобрести бензин.

Напомним, ранее агентство сообщало о том, что силовики Челябинской области задержали очередного диверсанта, являвшегося сторонником украинских националистов, который также пытался совершить диверсию на объектах транспортной инфраструктуры.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», попытка совершения диверсии шестого июня была пресечена сотрудниками УФСБ совместно с региональным полицейским главком в результате проведенного комплекса мероприятий. Причастным к поджогам на участке Южно-Уральской железной дороги в Миассе оказался житель соседнего региона - 29-летний житель города Учалы республики Башкортостан, который в день диверсии перевозил на своем автомобиле канистры с бензином.

Также в первой декаде июня сообщалось, что в результате проведенного комплекса мероприятий силовики на Южном Урале пресекли попытку совершения террористического акта и диверсии лицом, действовавшим в интересах украинских спецслужб, которые должны были заплатить ему за «работу». В том случае мужчина пытался поджечь - за материальное вознаграждение - военный комиссариат и совершить аналогичное преступление на участке Южно-Уральской железной дороги. Ему помешали сотрудники УФСБ и полицейские, задержав в Магнитогорске.