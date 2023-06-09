Силовики Челябинской области задержали диверсанта, причастного к поджогам на железной дороге

Силовики Челябинской области задержали диверсанта, являющегося сторонником украинских националистов, который пытался совершить диверсию на объектах транспортной инфраструктуры.

Факт задержания мужчины агентству «Урал-пресс-информ» официально подтвердили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», попытка совершения диверсии была пресечена сотрудниками УФСБ совместно с региональным полицейским главком в результате проведенного комплекса мероприятий. Причастным к поджогам на участке Южно-Уральской железной дороги в Миассе является житель соседнего региона - по данным телеграм-канала SHOT, это 29-летний житель города Учалы республики Башкортостан, который в день диверсии перевозил на своем автомобиле канистры с бензином.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 281 УК России «Диверсия» (по имеющейся информации, дело возбуждено следственным отделом УФСБ). Центральный районный суд Челябинска сегодня, девятого июня, в 15 часов изберет ему меру пресечения. Безусловно, это будет заключение под стражу – статья слишком серьезная.

Как пишет телеграм-канал SHOT, выяснилось, что с 2018 года задержанный дважды менял паспорта, каждый раз указывая новые данные.

«В его телефоне нашли переписки с украинскими кураторами, от которых он получил указание уничтожить ж/д оборудование. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям», - сообщает SHOT.

Отметим, в последнее время в России участились случаи актов диверсии на объектах инфраструктуры. Южный Урал - в числе регионов, где действуют диверсанты. К слову, для организации диверсий и разведки украинские спецслужбы часто используют молодежь, которая должна понимать: все эти действия – преступны, наказание за их совершение обязательно последует.

Напомним, в конце прошлой недели силовики в результате проведенного комплекса мероприятий пресекли попытку совершения террористического акта и диверсии лицом, действовавшим в интересах украинских спецслужб, которые должны были заплатить ему за «работу». Мужчина пытался поджечь - за материальное вознаграждение - военный комиссариат и совершить аналогичное преступление на участке Южно-Уральской железной дороги. Ему помешали сотрудники УФСБ и полицейские, задержав в Магнитогорске.

На сегодняшний день средствам массовой информации известно о шести случаях аналогичных преступлений, совершенных в Челябинской области за последнее время. Все причастные к ним лица – а это 11 человек - в кратчайшие сроки задержаны УФСБ и стали фигурантами уголовных дел по части третьей статьи 30, части первой статьи 205 УК России «Покушение на террористический акт», статьи 281 УК России «Диверсия».

Отметим, санкция статей УК России «Диверсия» и «Террористический акт» предусматривает уголовную ответственность от десяти лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для лиц, достигших 14-летнего возраста.

Так, в апреле этого года Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 19 годам лишения свободы Алексея Нуриева и Романа Насрыева за попытку поджога военно-учетного стола в здании администрации Бакала (Челябинская область).