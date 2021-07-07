В Челябинске бдительные пенсионерки вызвали к подруге спасателей

В Челябинске пожилые женщины позвонили в полицию с просьбой проверить состояние 80-летней подруги. На месте работали спасатели, которые проникли в квартиру через смежный балкон.

“Тревогу забили подруги бабушки. По их словам, она недавно жаловалась на плохое самочувствие, после чего внезапно перестала отвечать на звонки и подходить к входной двери”, - рассказали в управлении безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Сообщение в ЕДДС-112 поступило от местного участкового. Он просил спасателей обеспечить доступ в квартиру пенсионерки в одном из домов на улице 250-летия Челябинска.

Спасатели Челябинской городской службы спасения при помощи альпинистского снаряжения проникли в квартиру со смежного балкона. Они увидели, что бабушка спит крепким сном. По словам пенсионерки, она не слышала ни стука в дверь, ни телефонных звонков.