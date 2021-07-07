07.07.2021
В Челябинске бдительные пенсионерки вызвали к подруге спасателей
07.07.2021
Фотомарафон «Один день из жизни Троицка» пройдет с соблюдением антиковидных мер
07.07.2021
В правительстве Челябинской области открылась четвертая в этом году фотовыставка Исторического музея
07.07.2021
В Челябинске могут возбудить дело о сносе 14 деревьев
07.07.2021
Челябинцев напугал столб дыма в Ленинском районе
07.07.2021
В Челябинске при странных обстоятельствах умер двухлетний ребенок
В Челябинске бдительные пенсионерки вызвали к подруге спасателей
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021
Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут
06.07.2021
Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает
05.07.2021
Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»
05.07.2021
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021