В Челябинске будут судить мужчин, которые отобрали сумку с тремя миллионами у пенсионеров

Челябинская область получит из федерального бюджета на дороги почти два миллиарда за три года

Журналистов в Челябинской области включат в список первоочередников на вакцинацию от ковида

В Челябинске будут судить мужчин, которые отобрали сумку с тремя миллионами у пенсионеров

Прокуратура Курчатовского района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении троих местных жителей, которые ограбили чету пенсионеров на выходе из банка. Они вырвали у них из рук сумку, в которой находилось три миллиона рублей.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», преступление было совершено 11 июня 2020 года возле одного из отделений банка по улице Бейвеля в Курчатовском районе. Когда пожилая чета вышла на улицу, злоумышленники брызнули им в лицо газовым баллончиком и выхватили сумку с крупной денежной суммой.

Накануне ограбления супруги продали квартиру. Деньги от сделки хранились в банке. Туда пенсионеры пришли, чтобы снять их для оформления новой сделки по приобретению другой недвижимости.

Налетчики с места преступления скрылись, но через несколько дней были задержаны стражами порядка. Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения. Оказалось, что были и свидетели нападения. Это во многом помогло полицейским быстро выйти на след преступников.

«Установлено, что обвиняемая получила от неустановленного следствием лица информацию, что клиент банка совместно с супругой получили в кассе денежные средства и проследовали на выход из помещения банка, после чего по телефону передала данную информацию двоим соучастникам, которые на улице напали на потерпевших», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

была изъята в ходе обысков по месту жительства обвиняемых.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд.