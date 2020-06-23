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В Челябинске двое мужчин рядом с банком отобрали у пожилых супругов сумку с тремя миллионами

Происшествия
Сегодня, 18:01
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске полицейские задержали разбойников, которые выхватили у супругов-пенсионеров сумку с тремя миллионами рублей, когда те выходили из банка.

Преступление было совершено возле одного из отделений банка по улице Бейвеля в Курчатовском районе. Когда пожилая чета вышла на улицу, злоумышленники брызнули им в лицо газовым баллончиком и выхватили сумку с крупной денежной суммой.

Как стало известно агентству "Урал-пресс-информ" из собственных источников, накануне ограбления супруги продали квартиру. Деньги от сделки хранились в банке. Туда пенсионеры пришли, чтобы снять их для оформления новой сделки по приобретению другой недвижимости.

Налетчики с места преступления скрылись, но через несколько дней были задержаны стражами порядка. Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения. Оказалось, что были и свидетели нападения. Это во многом помогло полицейским быстро выйти на след преступников.

«Ими оказались ранее судимые за совершение имущественных преступлений жители Саткинского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части четвертой статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Один из подозреваемых заключен под стражу, в отношении второго мера пресечения еще избирается.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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