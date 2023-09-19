В Челябинске будут судить обвиняемого в хищении денег иностранцев

В Челябинске следователи городского управления МВД завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в хищении денежных средств иностранцев через Интернет.

По версии следствия, в апреле 2014 года фигурант предложил своим знакомым, не подозревающим о его противоправных планах, совместно учредить организацию по обработке платежей во всемирной паутине. На территории одной из прибалтийских республик было создано партнерство по торговле товарами и услугами в Интернете. Расчетный счет был открыт в другом государстве, а фактическая деятельность компании осуществлялась в Челябинске.

В октябре 2014 года обвиняемый незаконно получил коды платежных карт, принадлежащих четырем европейцам. Используя полученную информацию, он похитил принадлежащие им денежные средства, перечислив на расчетный счет своей организации, а затем – на счет российского банка, и обналичил. Общий ущерб превысил 60 тысяч евро.

Противоправную деятельность злоумышленника пресекли российские полицейские во взаимодействии с зарубежными коллегами.

«Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 158 УК РФ. В настоящее время с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.