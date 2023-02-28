28.02.2023
В Челябинске будут судить ОПГ автоподставщиков
28.02.2023
«Уральская метелица» определила лучших спортсменов Еткуля
28.02.2023
Исторический музей приглашает челябинцев на лекцию о последней картине Брейгеля-старшего
28.02.2023
В Челябинской области два человека травмировано на железной дороге с начала 2023 года
28.02.2023
«Диктант Победы» предварит посвященная событиям Великой Отечественной игра
28.02.2023
«Народное ремесло» единороссов Кунашакского района
В Челябинске будут судить ОПГ автоподставщиков
03.11.2017
Бизнес автоподстав в Копейске "крышевали" экс-сотрудники полиции и ГИБДД
01.11.2017
В Челябинске задержан криминальный квартет, занимающийся автоподставами
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023