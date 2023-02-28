В Челябинске будут судить ОПГ автоподставщиков

В Челябинске следствием ГУ МВД региона передано в суд уголовное дело в отношении 17 участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве со страховыми выплатами. Они устраивали автоаварии, а затем получали деньги от страховых компаний. Ущерб – 17 миллионов рублей.

Злоумышленники, действовавшие на территории Южного Урала с 2015 по 2018 годы, умышленно инициировали автоаварии, после чего самостоятельно обращались на пункты оформления ДТП ГИБДД Челябинска, где составляли документы, содержащие ложные сведения относительно обстоятельств и участников происшествий. Далее материалы предоставлялись мошенниками в страховые компании для незаконного получения выплат страхового возмещения.

«Более 60 эпизодов осуществления ими противоправной деятельности выявили оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции во взаимодействии с коллегами из управления уголовного розыска областного полицейского главка», - рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

От действий участников преступной группы пострадали 14 страховых организации, которым причинен ущерб на общую сумму около 17 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска.