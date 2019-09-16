В Челябинске будут судить организатора и исполнителей заказного убийства

Уголовное дело в отношении жителя Челябинска, который «заказал» свое отца, передано в суд. На скамье подсудимых также его мать – пособница и два исполнителя убийства.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении четырех местных жителей, которые обвиняются по статьям «Убийство из корыстных побуждений» и «Незаконное хранение и перевозка оружия».

По версии следствия, в сентябре обвиняемый решил «заказать» своего отца. Как он расскажет позже, на такой шаг он пошел из-за того, что тот бил их с материю, жестоко обращался с ними, лишал денег и не давал вернуться на родину.

К реализации задуманного, мужчина привлек своих приятелей детства. В качестве пособника убийства выступила мать обвиняемого. Исполнителям «заказа» были переданы 100 тысяч рублей. Обвиняемый рассказал им где и в какое время будет находиться жертва.

«В сентябре 2018 ода исполнитель убийства при содействии четвертого соучастника прибыл на участок местности, расположенный в 300 метрах от проезжей части улице Блюхера в сторону «Митрофановского кладбища», где, встретив потерпевшего, произвел в него из неустановленного оружия не менее трех выстрелов», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

После совершенного преступления соучастники скрылись с места происшествия на автомашине, приобретенной заказчиком убийства. От полученных ранений мужчина скончался.

Уголовное дело передано в суд.