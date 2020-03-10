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В Челябинске будут судить росгвардейцев, которые попались с поличным при «закладке» наркотиков

Происшествия
Сегодня, 16:40
Автор: 
Инна Шемаева

В Советский районный суд Челябинска поступило уголовное дело в отношении двух действующих сотрудников Росгвардии Олега Цветкова и Ивана Бабушкина, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Их поймали с поличным при закладке наркотических средств. Из правоохранительных органов они пока не уволены.

Сотрудники вневедомственной охраны из Челябинска обвиняются в том, что с целью получения дохода от осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, они решили организовать сбыт «дури» в особо крупном размере. Для этого стражи порядка разработали план.

«Они намеревались приобрести наркотические средства, после чего расфасовать их в пакеты разного веса и разместить их в местах скрытого хранения на территории Челябинска, для последующей возмездной реализации наркотических средств другим лицам. Росгвардейцы планировали осуществлять распространение наркотических средств, используя сеть Интернет, - сообщила консультант Советского суда Дарья Белюшкина.

В отношении обвиняемого Цветкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении обвиняемого Бабушкина - в виде домашнего ареста.  В связи с этим в настоящий момент они отстранены от выполнения служебных обязанностей. Решение об увольнении со службы будет принято после вынесения приговора.

Автор: 
Инна Шемаева
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