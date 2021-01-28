В Челябинске будут судить «теневиков», обналичивших 850 миллионов рублей

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В Челябинске будут судить «теневиков», обналичивших 850 миллионов рублей

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении теневых финансистов. В нем фигурируют девять жителей областного центра. Они обналичили 850 миллионов рублей.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении организованной группы.

По версии следствия, в течение двух лет девять жителей Челябинска, не имея соответствующего разрешения, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств. Для этого они использовали счета коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц.

«За свои услуги участники группы получали от 7,5 до 14 процентов от суммы сделки. Предварительно установлено, что с марта 2016 по март 2018 года теневой оборот денежных средств составил более 850 миллионов рублей, а полученная фигурантами прибыль – свыше 42 миллионов рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области.