В Челябинске дело скандалиста Джавадова передано в суд

Дело экс-участника проекта «Дом-2» Альфреда Джавадова, обвиняемого сразу по нескольким статьям УК РФ, передано на рассмотрение в Калининский районный суд Челябинска.

Напомним, Джавадову, называющему себя блогером, предъявлено обвинение в хулиганстве (часть вторая статьи 213 УК Р), умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (часть вторая статьи 112 УК РФ) и мошенничестве (часть вторая статьи 159 УК РФ «Мошенничество»).

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, 26-летний обвиняемый в ноябре прошлого года, находясь в ресторане, громко и агрессивно высказывал претензии в адрес заведения и качества его обслуживания. Поведение блогера было вызывающим: он размахивал руками, ходил по помещению ресторана, высказывал угрозы расправы. На предложение сотрудников заведения урегулировать конфликт он не реагировал, более того - применил в отношении должностного лица ресторана «Гриль Хаус» на Труда специально приготовленное для совершения преступления аэрозольное устройство, произведя выстрел в лицо жертвы с близкой дистанции.

Днем позднее в ресторане быстрого обслуживания в ТРК «Космос» Джавадов представился должностному лицу заведения представителем организации, проверяющей соблюдение правил реализации пищевых продуктов. Он убедил женщину, что в ее работе имеются нарушения, и, оказывая психологическое давление, предложить оплатить штраф за нарушения. Таким образом, Джавадов похитил у должностного лица заведения общепита 30 тысяч рублей.

Блогера-скандалиста задержали сотрудники полиции. В ходе следствия, которое вело главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области, ему избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу – неоднократные попытки Джавадова выйти из СИЗО, в том числе под залог в полмиллиона рублей, оставались безуспешными.