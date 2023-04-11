11.04.2023
ММК представит в Москве интересные проекты для инвесторов и потенциальных партнеров
11.04.2023
Аркаим готовится к юбилею своего отца-основателя Геннадия Здановича
11.04.2023
Челябинский суд продлил экс-участнику «Дома-2» Джавадову содержание под стражей до лета
11.04.2023
Село в Красноармейском районе признано неблагополучным по бешенству
11.04.2023
Территорию «Зигальги» теперь будут патрулировать два раза в сутки
11.04.2023
Студенты IT-специальностей решили задачу логистики для челябинского завода
Челябинский суд продлил экс-участнику «Дома-2» Джавадову содержание под стражей до лета
23.11.2022
Житель Златоуста расстрелял машину соседа из-за громкой музыки
06.09.2022
В отношении челябинца, напавшего на троллейбус, возбуждено уголовное дело
08.02.2018
Пьяного наркомана привлекут за дебош в поезде
07.08.2017
В Челябинской области неизвестные набросились с битами на грибников
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023