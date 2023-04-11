Челябинский суд продлил экс-участнику «Дома-2» Джавадову содержание под стражей до лета

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя и продлил экс-участнику проекта «Дом-2» Альфреду Джавадову меру пресечения в виде заключения под стражей до шести месяцев – до 17 июня текущего года.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, ходатайство следственного органа о продлении срока ареста 25-летнему жителю южноуральской столицы, обвиняемому в совершении хулиганства и мошенничества, поддержала прокуратура.

Вину обвиняемый признал частично, рассказали в прокуратуре региона.

Как ранее агентство «Урал-пресс-информ», по версии следствия, 18 ноября прошлого года Альфред Джавадов, находясь в помещении ресторана «Гриль Хаус» на улице Труда в Челябинске, выстрелил в посетителя из газового пистолета.

На следующий день, находясь в помещении ресторана быстрого обслуживания в ТРК «Космос», экс-участник проекта «Дом-2» под предлогом оплаты штрафа за отсутствие маркировки продукции присвоил себе 30 тысяч рублей.

Отметим, Джавадов уже не раз попытался выйти из СИЗО, в том числе под залог в полмиллиона рублей, однако безуспешно – Челябинский областной суд в избрании обвиняемому более мягкой меры пресечения, в том числе домашнего ареста, отказывал.