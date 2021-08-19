В Челябинске дважды переехали пешехода

В Челябинске водитель отечественного авто сбил пешехода, переходящего по «зебре». После удара пострадавшего отбросило на полосу встречного движения, где по нему проехался еще один автомобиль.

ЧП произошло 18 августа в районе 23 часов на Свердловском проспекте, напротив дома №13.

«19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2115, совершил наезд на пешехода переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля, после чего пешехода отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где на него совершил наезд автомобиль «Ауди»», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.