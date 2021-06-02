02.06.2021
В Челябинске ревнивец по ошибке спалил не тот джип
02.06.2021
ГРЦ Макеева подарил детям Миасса разноцветные мечты
02.06.2021
НТВ с помощью МегаФона покажет возможности работы 5G в прямом эфире
02.06.2021
В Челябинске двое мужчин выбросили труп товарища в мусорный бак
02.06.2021
Исторический музей первым в России покажет картины Руффо Казелли — основателя кибернетического экзистенциализма
02.06.2021
Двоих челябинцев, похитивших 13 миллионов из банкоматов, отправили в колонию
В Челябинске двое мужчин выбросили труп товарища в мусорный бак
27.05.2021
Путин назначил нового прокурора Челябинской области
19.05.2021
Прокуратура организовала проверку по факту аварии, оставившей без воды Коркино
19.05.2021
В Челябинске вырубка деревьев в «Парковом» вылилась в уголовное дело
18.05.2021
Прокуратуру Челябинской области может возглавить выходец из Карелии
В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь
01.06.2021
Замминистра транспорта РФ оценил возможности обновленного челябинского аэропорта
31.05.2021
В Челябинске начала рушиться «Великая Китайская стена» на берегу Миасса
31.05.2021
На Челябинскую область надвигаются грозы, шквалистый ветер и град
31.05.2021
Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
29.05.2021