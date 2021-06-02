В Челябинске двое мужчин выбросили труп товарища в мусорный бак

В Челябинске заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 22-летнего молодого человека и 61-летнего мужчины. Они обвиняются в убийстве товарища, тело которого выбросили в мусорный бак, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Труп мужчины нашли 17 июня 2020 года во время тушения мусорного бака возле дома №68 на улице Молодогвардейцев.

По версии следствия, в тот день обвиняемые и потерпевший распивали спиртное. Между троицей вспыхнул конфликт. Двое избили товарища и нанесли ему ножевые ранения.

«Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в результате множественных колото-резаных ранений, - пояснила Мамаева. - После чего ночью злоумышленники вытащили труп во двор дома, поместили его в мусорный бак и подожгли».

Мужчин обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц (п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело направили в Челябинский областной суд.