В Челябинске экс-преподаватель вуза предстанет перед судом за получение подкупа

В Челябинске бывший преподаватель частного вуза - Международного института дизайна и сервиса (МИДиС) - предстанет перед судом за незаконное получение денежных средств от студентов. Расследование уголовного дела в отношении бывшего преподавателя завершено. Прокуратура утвердила обвинительный акт и направила дело в суд, сообщает областное надзорное ведомство.

Установлено, что с декабря 2021 по май 2022 года преподаватель частного вуза получал от студентов от двух тысяч рублей до шести тысяч 250 рублей за ликвидацию академических задолженностей без фактической проверки знаний и сдачи курсовых работ. Общая сумма коммерческого подкупа составила 73 тысячи 750 рублей.

В отношении преподавателя было возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в совершении 21 эпизода преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 204.2 УК РФ (мелкий коммерческий подкуп).

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 4 Курчатовского района Челябинска для рассмотрения по существу.