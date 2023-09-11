В Челябинске экс-сотрудница соцзащиты погорела на взятках за пособия

В Челябинске сотрудница управления социальной защиты населения Тракторозаводского района оформляла пособия за взятки.

Теперь уже бывший ведущий специалист отдела семьи и назначения детских пособий признана виновной в мелком взяточничестве (по части первой статьи 291.2 УК РФ.

Тракторозаводский районный суд установил, что в период с июня 2021-го по февраль 2023 года женщина получала взятки за беспрепятственный прием документов для получения пособий без фактического присутствия «клиентов» при подаче заявления. Кроме того, она не утруждала себя проверкой личности того или иного заявителя, наличия у него детей (на слово людям бывший ведущий специалист верила тоже за денежное «вознаграждение»). Брала деньги у заявителей экс-работница соцзащиты и за ускоренные - вне очереди - проверку документов и назначение пособий.

Суммы полученных взяток составляли от 500 до пяти тысяч рублей, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области. В общей сложности челябинка получила взяток на сумму 60 тысяч рублей, но в итоге осталась в минусе: приговором суда виновной назначено наказание в виде 80-тысячного штрафа.