11.09.2023
В Челябинске экс-сотрудница соцзащиты погорела на взятках за пособия
11.09.2023
В Магнитогорске на сельхозземле незаконно добывали полезные ископаемые
11.09.2023
В день рождения Челябинска в Клинике ЮУГМУ на свет появилось десять младенцев
11.09.2023
В ДТП на Комсомольском проспекте Челябинска пострадали шесть человек, в том числе два малыша
11.09.2023
Челябинские силачи завоевали «золото» чемпионата мира в Узбекистане
11.09.2023
Шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Челябинске
В Челябинске экс-сотрудница соцзащиты погорела на взятках за пособия
06.07.2023
Петр Конарев в очередной раз не сумел выйти из СИЗО
28.06.2023
Военный комиссар Озерска задержан по подозрению во взяточничестве
22.06.2023
Бывшего замдиректора «Городской среды» Челябинска не отпустили из СИЗО домой
14.02.2023
В Челябинской области доценту кафедры ВУЗа предъявлено обвинение в получении взятки
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023