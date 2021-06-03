В Челябинске электросамокатчики все чаще становятся опасными нарушителями

За прошедшие сутки инспекторами ГИБДД Челябинска было выявлено восемь нарушений правил дорожного движения горожанами, передвигающимися на электоросамокатах. Пятеро из них переезжали проезжую часть по пешеходным переходам.

В Челябинске все чаще можно встретить на улицах лиц, передвигающихся на электросамокатах. Но не все знают и соблюдают правила их безопасного использования и требования правил дорожного движения. До появления электросамокатов в России не было проблем с их квалификацией по Правилам. Однако с их популяризацией возросло и количество ДТП.

«В соответствии с правилами дорожного движения Российской Федерации лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства, приравниваются к пешеходам, и должны соблюдать все правила, предписанные пешеходам: двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, спешиваться на пешеходном переходе и так далее.

Но нужно помнить и знать, что в соответствии с техническим регламентом таможенного союза устройства, оборудованные электродвигателем номинальной максимальной мощностью более 0,25 кВт и развивающие максимальную скорость более 50 км/ч относятся к мототранспортным средствам категории L», - сообщила старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по городу Челябинску Алена Безменова.

Для управления такой техникой необходимо наличие специального права управления транспортным средством соответствующей категории («М» или «А»). Водитель «мощного» электросамоката обязан соблюдать правила дорожного движения так же, как и водители мототранспорта. За нарушение ПДД водителями электросамокатов, мощность которых превышает 0,25 кВт, грозит административная ответственность.

Электросамокаты, которые разбросаны сейчас по улицам Челябинска, имеют разную мощность. Водители подобных транспортных средств должны помнить об использовании защитной экипировки и мотошлемов. Движение таких транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено, они должны двигаться по правому краю проезжей части, либо по полосе для велосипедистов..

Поездка на электросамокате с мощным двигателем может обернуться административным штрафом или лишением права управления транспортными средствами за езду в состоянии опьянения или другие грубые нарушения ПДД.

За управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, предусмотрена ответственность, которая предусматривает наказание в виде административного штрафа в сумме от пяти до 15000 рублей.

За управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права на управление транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф в сумме 30000 рублей.

За управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения, не имеющим права управления либо лишенным права управления, предусмотрена административная ответственность в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или штраф в сумме 30000 рублей.