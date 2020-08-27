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В Челябинске горит многоэтажка, жильцов эвакуируют

Происшествия
Сегодня, 16:17
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В Челябинске горит многоэтажка по улице Винницкой, 4.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, пожар случился на балконе квартиры на шестом этаже. 

В настоящее время пожарные эвакуируют жильцов с вышележащих этажей. 

Спасен один человек - инвалид. Семь человек вышли самостоятельно, в том числе двое детей.

Пожар огнеборцы локализовали в 16 часов 12 минут. Спустя три минуты после этого было ликвидировано открытое горение. Пожарные начинают разборку и проливку конструкций.

 

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