В Челябинске горит многоэтажка, жильцов эвакуируют

В Челябинске горит многоэтажка по улице Винницкой, 4.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, пожар случился на балконе квартиры на шестом этаже.

В настоящее время пожарные эвакуируют жильцов с вышележащих этажей.

Спасен один человек - инвалид. Семь человек вышли самостоятельно, в том числе двое детей.

Пожар огнеборцы локализовали в 16 часов 12 минут. Спустя три минуты после этого было ликвидировано открытое горение. Пожарные начинают разборку и проливку конструкций.