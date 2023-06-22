В Челябинске иномарка вылетела с дороги и застряла под трубами теплотрассы

В Челябинске сегодня, 22 июня, около девяти часов утра на перекрестке улиц Автодорожной и Производственной под трубами теплотрассы застряла вылетевшая с дороги иномарка «Kia Rio».

Как сообщает городское управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, в аварии пострадала 52-летняя водитель легковушки, оказавшаяся зажатой в салоне.

На место происшествия прибыли экстренные службы, в том числе спасатели Челябинской городской службы спасения. Женщину эвакуировали из автомобиля и передали бригаде скорой помощи.

По факту ДТП проводит проверку Госавтоинспекция Челябинска.