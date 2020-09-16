В Челябинске ищут хулиганов, обкидавших камнями трамвай с пассажирами

Стражи порядка Челябинска третий день ищут хулиганов, которые забросали камнями трамвай с пассажирами.

Инцидент произошел еще 14-го сентября в районе авторынка на улице Черкасской в Металлургическом районе. Хулиганы выбили в трамвае стекла. К счастью, никто из находящихся в вагоне людей не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе полиции Челябинска, данный случай зарегистрирован, по этому факту проводится проверка, но хулиганы пока не найдены. Сумма нанесенного ущерба уточняется.