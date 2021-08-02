В Челябинске из-за несоблюдения масочного режима продолжают закрывать предприятия

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области совместно с полицией Челябинска проверили предприятия торговли на предмет соблюдения масочного режима.

Об этом сообщил сегодня, второго августа на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска сообщил заместитель главы города, руководитель аппарата администрации Валерий Смирнов.

Составлено шесть протоколов.

«В суд переданы протоколы на приостановление деятельности четырех предприятий. Это мужской спа-салон «Вип-зона», который располагается по адресу Воровского, 59а, предприятие общественного питания «Магбургер» по адресу Жукова 5а, кафе «Шашлык и шаурма на углях» по адресу проспект Победы 164 и бар «Кабачок» по улице Строителей, 26. По решению суда назначено наказание в виде приостановления деятельности в отношении одного предприятия в отношении магазина автозапчастей «Газдетали», находящегося на Газизулина, 2», - сообщил заместитель главы города, руководитель аппарата администрации города Челябинска Валерий Смирнов.

Добавим, ранее глава Челябинска Наталья Котова потребовала усилить контроль за ношением масок в торговых комплексах. Она настаивала на том, чтобы везде на входе выставили охранников, которые не пускали бы в магазины посетителей без средств индивидуальной защиты.

Напомним, на сегодняшний день жители региона по-прежнему обязаны соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Южноуральцам необходимо носить маски и перчатки в общественном транспорте, поликлиниках, магазинах и других местах массового скопления людей.

Неисполнение данного требования является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрены штрафы в размере от одной до 30 тысяч рублей.