В Челябинске легковушка влетела в салон сотовой связи

В Челябинске отечественный автомобиль после столкновения с иномаркой протаранил салон сотовой связи. Обошлось без пострадавших.

Авария произошла десятого марта в 20 часов 30 минут на улице Братьев Кашириных.

«Водитель автомобиля Тойота при совершении маневра разворота совершил столкновение с автомобилем Лада Приора, который после столкновения изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на препятствия (салон сотой связи). В результате автомобили и здание получили механические повреждения», - сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

Напомним, в начале марта также на улице Братьев Кашириных попавший в ДТП автомобиль вынесло на остановку. Это произошло на остановке «Поселок Бабушкино». Погибла 53-летняя женщина, еще одна пострадавшая госпитализирована. Возбуждено уголовное дело.

В январе 19-летний водитель не справился с управлением, сбил на этой же остановке насмерть женщину и влетел в киоск. Еще двух человек скорая увезла в больницу.

Фото: ГИББД по городу Челябинску