В Челябинске могут возбудить дело о сносе 14 деревьев

Прокуратура Центрального района Челябинска направила в полицию материалы проверки о незаконном сносе 14 деревьев. Ущерб составил более 130 тысяч рублей, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Зеленые насаждения вырубили между домами №179 на улице Труда и №22 на улице Энгельса.

«Установлено, что на указанной территории, на которой планируется строительство спортивного центра по боксу, без оформления разрешительной документации произведен незаконный снос 14 деревьев породы «клен ясенелистый», - пояснила Наталья Мамаева.

Материалы прокурорской проверки направлены в ОП «Центральный» УМВД России по Челябинску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконной рубки деревьев в крупном размере (п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ).

Как ранее информировало агентство “Урал-пресс-информ”, прокуратура также направила в полицию материалы проверки о сносе деревьев во дворах домов на улицах: Советская, 67, Пушкина, 56, а также на проспекте Ленина, 50.

Там без оформления разрешительных документов снесли два тополя и один клен ясенелистый. Ущерб составил 13 тысяч 422 рубля.