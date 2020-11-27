В Челябинске мошенники под видом сантехников «разводят» пенсионеров

В Ленинском районе Челябинска активизировались мошенники, которые приходят в квартиры одиноких пенсионеров и убеждают их устанавливать дорогие фильтры для воды. Будучи хорошими психологами, они без труда убеждают пожилых людей, что им это жизненно необходимо.

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратилась дочь пожилой жительницы Челябинска, которая рассказала, что в дом к ее матери пришли двое незнакомых мужчин. Они представились сантехниками и под видом проверки водопроводного оборудования уговорили ее купить у них фильтр для воды за 12 тысяч рублей.

«Мама поверила, что он ей очень нужен. А когда мужчины его установили и стали требовать с нее деньги, она решила набрать меня. Я сразу поняла, что здесь действуют мошенники. Сразу поехала к ней. Добиралась почти час. Все это время мужчины были в доме у мамы и не собирались никуда уходить. Только тогда, когда я сказала, что вызову полицию и заявлю о мошенничестве, то мнимые сантехники сразу сняли свой прибор и быстро ушли», - рассказала собеседница агентства Елена.

В полицию женщина обращаться не стала.

Между тем, в УМВД России по городу Челябинску рассказали, что одно заявление по аналогичному случаю было зарегистрировано. Он произошел также в Ленинском районе. По данному факту проводится проверка.

Сотрудники полиции просят челябинцев проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. Если посторонние представляются сотрудниками социальной или любой другой службы, попросите предъявить удостоверение, спросите данные этого человека, свяжитесь с той службой, которую он называет, и уточните, работает ли у них такой человек, и направляли ли его к вам. Попросите пришедшего пригласить соседей, чтобы они присутствовали при вашем разговоре. Если в это время соседей нет дома, попросите визитера прийти в другое любое удобное для вас время, когда вы не будете находиться дома одни. Если это действительно сотрудник той службы, которую он называет, он выполнит вашу просьбу, а если нет, то таким образом вы сможете избежать возможных неприятностей.

Если Вы подозреваете, что столкнулись с мошенниками, то сразу нужно обратиться в полицию по телефонам дежурной: 8(351)266-14-14, 265-02-00 или 02.