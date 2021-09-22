В Челябинске мошенники в мессенджерах выставляют свои фото в форме сотрудников полиции

Жительница Челябинска взяла три кредита на сумму больше миллиона рублей и перевела их аферистам. Она поверила, что ей звонил сотрудник Центрабанка и сотрудник полиции. Доверие у женщины вызывали контакты мошенницы в мессенджере, потому что у лжесотрудницы банка номер телефона отображался как Центробанк, а также аватарка в соцсетях якобы сотрудника полиции. На фото аферист был в форме сотрудника правоохранительных органов.

В полицию обратилась 43-летняя жительница Челябинска, которая сообщила, что у нее мошенническим путем были похищены денежные средства в сумме свыше миллиона рублей.

«Потерпевшая пояснила, что ей позвонили якобы из службы безопасности банка, где она обслуживается, и сообщили, что на нее пытаются оформить кредит неизвестные люди. Чтобы этого не произошло, необходимо прийти в отделение банка, оформить кредит, обналичить его и перевести деньги на «безопасный счет». Попав под влияние злоумышленников, женщина оформила три кредита в различных банках на общую сумму свыше 1,2 миллиона рублей, поскольку мошенники сообщили, что и в этих банках были попытки оформления кредитов на ее имя», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Денежные средства, полученные путем кредитования, по указанию звонивших потерпевшая снимала и перечисляла на неизвестные ей телефонные номера через банкоматы переводами по 10-15 тысяч рублей. Сомнений в правдивости звонивших и правильности своих действий у женщины не возникало, потому что, помимо лжесотрудницы безопасности банка с ней постоянно связывался якобы сотрудник правоохранительных органов.

«С данными лицами она держала связь через один из мессенджеров, куда после получения очередного кредита и перечисления средств мошенники отсылали ей электронный документ о погашении задолженности. Потерпевшая отметила, что доверие у нее вызывали и контакты мошенников в мессенджере, так у лжесотрудницы банка номер телефона отображался как Центробанк, а в качестве аватарки контакта якобы сотрудника правоохранительных органов находилось фото человека в форме», - добавила Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Необходимо быть бдительными при подобных звонках о неизвестных лиц. Даже если незнакомцы, представляющиеся сотрудниками банков, называют вас по имени и отчеству, и сообщают, что произошел несанкционированный доступ к данным вашей карты, не поддавайтесь панике, прервите разговор и самостоятельно перезвоните в банк по телефону «горячей линии», - сказал заместитель начальника полиции УМВД России по городу Челябинску Евгений Денега.

Если вы стали жертвой мошенников, то сразу обращайтесь в полицию. Это можно сделать по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску 265-02-00, 266-14-14, 02, либо обратиться в районный отдел полиции по месту совершения правонарушения.