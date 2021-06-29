В Челябинске мужчина избил дедушку за сделанное замечание

В Челябинске полиция разбирается с инцидентом, который произошел в Курчатовском районе Челябинска. Взрослый мужчина ударил 85-летнего дедушку за сделанное замечание. Пенсионер находится в больнице.

Инцидент произошел 28 июня в одном из дворов дома, расположенного по Комсомольскому проспекту.

Пенсионер поднимался на крыльцо подъезда. В это время оттуда выходили мужчина и женщина. Мужчина задевает плечом пенсионера, после чего тот делает замечание. Тот разворачивается и изо всей силы толкает старика. Дедушка получил серьезные травмы.

«В полиции сообщение о данном происшествии зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По результатам проверки будет принято решение