В Челябинске на пересечении Доватора и Шаумяна столкнулись две иномарки

В Челябинске ранним утром третьего августа на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна столкнулись две иномарки. В результате аварии пострадал один чедовек, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в шесть часов 50 минут напротив дома №17 по улице Доватора.

По предварительным данным, автомобиль Фольксваген, за рулем которого находилась 53-летняя женщина, столкнулся с автомобилем Ford под управлением 62-летнего мужчины. В результате ДТП пострадал водитель Ford.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Форд, мужчина 1961 года рождения.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают участникам дорожного движения о необходимости соблюдать ПДД, скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, а также призывают быть предельно внимательными и осторожными.