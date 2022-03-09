В Челябинске на стройке погиб рабочий

В Челябинске проводится проверка по факту смерти рабочего на территории строящегося объекта. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Трагедия произошла восьмого марта. На территории строящегося объекта в Калининском районе областного центра обнаружено тело помощника машиниста буровой установки.

«По предварительной информации, рабочий получил смертельные травмы при движении назад буровой установки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение на объекте требований техники безопасности при производстве работ», - сообщили в СКР по Челябинской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение